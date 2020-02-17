歌壇新人王宥忻推出全新專輯《宥見逆光的幸福》，專輯唱出自身成長歷程，以及追尋幸福的力量。專輯7首歌全部出景拍攝MV，為了符合專輯成長意涵，主打歌〈幸福的模樣〉特地出機到她童年待過的綠島進行拍攝，重回舊地，看到媽媽當年做工搭建的綠島燈塔，憶起媽媽養家辛苦，王宥忻不禁紅了眼眶。其中〈夜皇后〉一曲特邀王彩樺跨刀助陣，王彩樺見王宥忻初拍MV難掩緊張，開玩笑：「別擔心！有我保庇天后在，一切安啦！」隨後傳授綜藝假摔，輕鬆化解王宥忻的不安感。

王宥忻此次MV初體驗，就遭遇到體力與演技極限，在拍攝〈總是會晴天〉時，導演設計她扮演送貨女，為了詮釋工作辛苦，其中一幕要她對著鏡頭落淚，艱難指令讓王宥忻大呼吃不消，但導演一句：「我們不拍作假，要真實情緒。」磨王宥忻4個小時，才拍出落淚鏡頭。

王宥忻（右）此次出專輯，特地情商王彩樺跨刀拍MV。（發了瘋了娛樂提供）

此外，拍攝團隊在冬天大陣仗遠赴綠島取景，自童年居住過就再未返回，再踏上舊居讓她感觸良多，她回憶：「以前家中過得比較辛苦，媽媽都要隨工程到各地做工，小時候曾跟著媽媽到綠島來蓋燈塔，一住就是大半年，沒想到離開就再沒回來過了。」為了拍到燈塔最美一刻，她凌晨四點就摸黑守在燈塔，連吹3小時寒風，才等到燈塔在旭日中矗立畫面，當看到光影變化，她回想起媽媽在烈日下工作模樣，一時百感交集，紅了眼眶。

王宥忻找來王彩樺合體拍攝〈夜皇后〉MV，讓她願望清單達陣，她說：「我不認識彩樺姊，但很欣賞她堅韌又隨和的態度，而且跟我一樣都是從基層打拼，闖出自己的事業，所以嘗試和她接洽，沒想到她一口答應。」王宥忻在MV中一人分飾女主人、傭人兩角，王彩樺扮演傭人閨密，2人趁著女主人不在家，闖進豪華更衣間，大玩扮裝秀。MV設計王宥忻要美美地走台步，但途中不慎摔倒，王宥忻試了幾次都摔得不合導演要求，王彩樺見狀上前指導，只見她「綜藝魂」上身，示範如何輕輕一拐腳，王宥忻依樣畫葫蘆，果然一次過關。

王彩樺事後表示，雖然和王宥忻素不相識，但很喜歡專輯中呈現的意涵，「跟我那時候唱〈保庇〉一樣，都是傳遞一種幸福感。」所以特地開「金口」，在專輯中感性錄上一句口白「女兒要幸福」。《宥見逆光的幸福》2月21日全台發行。

(中時 )