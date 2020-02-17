交通事故對於每個都市都是一個需要全力嚴防的意外，台北市長柯文哲今（17）於臉書上表示，台北市的「交通事故死傷人數」、「每十萬人A1交通事故死亡人數」及「酒駕肇事死傷人數」都是六都最低，這也是因為北市府嘗試以分析找出問題，並積極解決的緣故。

柯文哲指出，每一場車禍不僅影響肇事者的生活，更傷害受害者的家庭。因此，降低車禍傷亡是北市長年努力的目標。北市府每季都會滾動式檢討易肇事路口，辦理會勘及改善；他也強調，同時北市府成立「交通安全守護團」，持續對校園年輕族群進行宣導，也在公園、里民活動、老人共餐的場合宣導高齡長者交通安全觀念。

在執法上，柯文哲說明，市政府透過統計找出常見違規項目，如車輛不禮讓行人、行人違規、超速、違反號誌等，除了加強執法力度，也要研究違規熱點如何改善，「因為我們的目標是改善交通，而不是抓違規」。此外，自從「酒駕防制實施計畫」實施後，北市的酒駕肇事死傷人數從106年的74人，降低到108年的63人，拿下連續三年下降的好成績。

柯文哲呼籲，希望市民朋友一定要遵守交通規則，「快樂出門，平安回家」是政府與民眾的共同目標。

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(中時電子報)