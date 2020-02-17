新冠肺炎疫情肆虐，除了趕緊研究出疫苗，各政府也祭出相關政策。湖北省黃岡市新冠肺炎疫情防控工作指揮部16日宣布，對黃岡市區主動就診的發熱人員、摸排出新發熱人員的工作人員和舉報新發熱人員，給予500元（約新台幣2147元）獎勵。

為切實做到發熱人員早發現、早診斷，防止隱形患者傳染他人，確保廣大市民的生命安全，黃岡指揮部祭出獎勵事項通告。凡居民有發熱、咳嗽等症狀應立即向所在社區（村）報告，由社區（村）安排專門人員護送到定點醫院發熱門診就診；對主動就診人員，一次性獎勵500元（約新台幣2147元）。

各級疫情防控人員要深入搜索排查，凡排查發現新的發熱人員，應迅速組織安排到定點醫院發熱門診就診，對防控工作人員一次性獎勵500元；鼓勵社會各界監督舉報，廣大市民發現新的發熱人員，應立即向所在社區（村）舉報，一經查實，一次性獎勵500元。

黃岡指揮部強調，對有病不報、拒不接受就診的人員，警察將會介入調查，並依法予以查處。

(中時電子報)