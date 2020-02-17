國際原料價格止跌回穩，鋼筋大廠豐興(2015)並隨著上周客戶庫存回補，本周原料及產品價格均開平盤，中止農曆年後連兩周的跌勢。

上周在原料及成品價格加速探底後，市場買氣回溫。

回顧上周，受到國際廢鋼原料價格持續走跌，豐興上周國內廢鋼收購價再跌200元，累計農曆年後每公噸大跌1000元；上周鋼筋也再跌每公噸500元，累計兩周共降800元。另外，型鋼產品跟跌，上周下跌500元。

主要原料國際廢鋼價格終於看到止跌，且因鋼筋價格跌深吸引庫存回補，豐興本周廢鋼平盤，鋼筋、型鋼產品也均為平盤。

受到新冠肺炎疫情衝擊，國際鋼鐵原料價格於春節假期間重挫，美國貨櫃廢鋼報價從年前的每公噸255美元大跌至目前的每公噸225美元；上周國際廢鋼止跌回穩。日本2H廢鋼報價持平於每公噸230美元，美國貨櫃廢鋼持平於225美元。澳洲鐵礦砂並由82.65美元上漲至88.35美元，顯示國際鋼鐵原料價格止跌反彈的態勢。

今年以來，受到國際廢鋼價格回檔，鋼筋價格於2020年1月中旬起持續回檔。展望今年，隨著台商回流及公共建設工程持續，整體廠房及公共工程展望看好，加上住宅建案增加，仍可望帶動豐興等鋼筋廠今年業績逐步加溫。

最新報價方面。廢鋼收購價本周平盤，為每公噸6300元；鋼筋本周平盤，每公噸牌價仍為每公噸14800元；型鋼每公噸牌價亦持穩於每公噸20,400元。

(時報資訊)