美妝醫美、生活精品連鎖廠—寶雅(5904)及電商龍頭—富邦媒(8454)受惠於農曆春節購物及防疫需求，1月業績表現亮眼，其中寶雅1月合併營收16.3億元，創下單月歷史新高，富邦媒momo自結1月合併營收為49.3億元，創下歷年同月新高，寶雅集團今年將持續展店，推升2020年營收與獲利再創高，富邦媒亦將持續擴大零售市場版圖，今天富邦媒盤中股價漲停，寶雅亦強勢大漲，連袂創下掛牌新高價。

大陸新冠肺炎疫情引爆防疫商品買氣，且農曆年購物需求強勁，帶旺寶雅及富邦媒1月業績，其中寶雅1月合併營收16.3億元，年成長25.72%，創下單月歷史新高。

寶雅因採取積極展店策略，且去年下半年再推出以五金百貨為主的第二品牌寶家，帶動2019年合併營收達157.87億元，年成長12.1%，創下歷年新高，目前寶雅全台店數約230家，寶家約5家，公司計畫今年寶家將加速展店至30家，寶雅開店數約20家，估計2020年雙品牌總店數目標280家，推升2020年營收與獲利再創高。

富邦媒momo自結1月合併營收為49.3億元，年成長達15.1%，創下歷年同月新高，其中momo網路購物在春節前辦年貨、氣溫驟降防寒需求、防疫情事推升買氣，1月合併營收較去年同期成長20.3%，佔比達89.1%；而行動購物營收年增33.7%。

富邦媒momo旗下通路包含購物網、摩天商城、電視購物及型錄購物，108年合併營收達518.3億元，較107年成長23.4%，營收再創新高，EBITDA約為23.29億元，合併稅前盈餘為17.2億元，歸屬於母公司業主稅後盈餘13.9億元，每股盈餘為9.95元，還原一次性所得稅利益後，108年每股盈餘為9.75元，年增14.3%。

富邦媒表示，momo除「深耕品牌合作策略」延伸觸角更廣泛，不僅積極導入全球知名品牌、針對特殊品類服務尋求結盟夥伴，同步強化尋求海內外獨特性的商品，藉此大幅提升站內商品豐富性與獨特性的優勢，因應零售市場快速變革與科技的躍進，momo將持續豐富站上商品力、擴大服務的範疇，持續壯大於零售市場的版圖。

(時報資訊)