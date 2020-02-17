雲林一男子2015年起到2019年性侵未成年的同居人的女兒甲女，4年加總96次，又趁機灌醉甲女的同學乙女，性侵5次得逞，上午被雲林地方法院依妨害性自主共判734年，應執行22年。

該男子陸續對同居人未成年女子甲女性侵，甲女因而逃家，不料，竟還跑去跟這位稱為乾爹的男子同居，從小四到國一合計共被性侵約96次。

被害甲女和乙女交好，乙女常去找甲玩，被告竟藉機灌醉乙女而性侵得逞5次，經雲林地方法院依一罪一罰，甲女部分共被判717年，乙女17年，共判734年，兩案合併應執行22年。

(中時 )