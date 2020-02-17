惡男子侵2少女101次 遭判734年 12:532020/02/17 中時 許素惠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 男子性侵2未成年少女被雲林地方法院判717年，應執行22年。（許素惠攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 雲林一男子2015年起到2019年性侵未成年的同居人的女兒甲女，4年加總96次，又趁機灌醉甲女的同學乙女，性侵5次得逞，上午被雲林地方法院依妨害性自主共判734年，應執行22年。 該男子陸續對同居人未成年女子甲女性侵，甲女因而逃家，不料，竟還跑去跟這位稱為乾爹的男子同居，從小四到國一合計共被性侵約96次。 被害甲女和乙女交好，乙女常去找甲玩，被告竟藉機灌醉乙女而性侵得逞5次，經雲林地方法院依一罪一罰，甲女部分共被判717年，乙女17年，共判734年，兩案合併應執行22年。 (中時 ) #性侵 #男子 #地方 #地方法院 #雲林地方法院 也許您會感興趣 推薦閱讀 整平騎樓有成效 中市府獲地方配合款創新高 09:532020/02/13 政治 中市府重視台中州廳修繕 活化宜重視地方意見 14:042020/02/13 生活 上千人翻牆性侵女大生 警冷眼看煉獄 16:262020/02/13 時事 荒唐！30名痴漢闖女校性騷 警竟袖手旁觀 00:012020/02/14 國際 韓現身行政院會 爭取防疫物資 01:152020/02/14 政治要聞 居家通知遲5天 防疫現破口 01:162020/02/14 地方新聞 八三夭小橘被虧馬子狗 04:102020/02/14 娛樂新聞 走進真世代 吳念真記錄地方情 04:102020/02/16 藝文副刊 三人枕頭不同眠 夫不顧老婆同床性侵女網友 19:322020/02/16 社會 大陸拚復工 中央地方總動員 04:102020/02/17 全球財經 社會熱門新聞 拒求愛慘遭恩客燒死 越南嫩妹絕美照曝光 - 社會 男友長得像妹妹 女大生帶他見家人 爸爸自首了 - 社會 狠男提汽油狂潑店員 燒死越南妹畫面曝光 - 社會 全台摩鐵滾床單？人妻戰小王給老公戴綠帽 曝「有報復快感」 - 社會 糗大了 警方交安宣傳海報竟用大陸女警圖 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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