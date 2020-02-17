天一、港香蘭、蘭都3家以中藥、保養清潔用品為主打的觀光工廠，在網購上有逆勢成長的趨勢。（莊曜聰攝）

受到新冠肺炎疫情衝擊，據台南市經濟發展局統計，市內觀光工廠從農曆春節期間迄今，與往年同期相比，來客數及業績掉了3到4成，為因應此情形，除協調觀光工廠加強館內清潔消毒，並在入口設置發燒篩檢站等措施外，並整合店家推出各項優惠，並將與電商平台合作成立「台南好物專區」，透過網路行銷「救觀光」。

經發局副局長蕭富仁表示，台南市政府成立新冠肺炎疫情因應小組，要迅速掌握產業需求，即時媒合爭取資源，以減緩疫情造成產業在外銷通路受阻及內需減少的問題，經發局調查南市22家觀光工廠現況，盤點各家優惠方案，整合推廣行銷。

佳里商圈發展協會理事長張慶鐘指出，疫情訊息傳開後，春節期間明顯感受人潮減少，觀光工廠又以室內空間居多，民眾擔憂群聚增加風險，「都不來了！」但相對於實體通路下滑，反倒是網路購物成長不少，因此經發局以「宅經濟」、及「保健經濟」為主軸擬定因應策略，並與電商平台洽談，將成立「台南好物專區」行銷。

包括天一中藥生活化園區、港香蘭綠色健康知識館、蘭都觀光工廠等，都推出與這波疫情相關的促銷活動，蘭都觀光工廠年前開發的葡萄柚籽保濕噴霧乾洗手，就吸引消費者搶購，天一中藥的靈芝活力素、港香蘭的養生茶包在網購上都逆勢成長；為吸引民眾前來，包括彼緹娃藝術蛋糕觀光工廠、新百祿燕窩觀光工廠都推出免門票優惠，奇美、黑橋牌也有免運及現場折扣等。

(中時 )