新冠肺炎疫情肆虐，學者推估，之前從大陸武漢來台的人中，尚有111名潛在感染者是無法偵測，他們過去這段時間是否有傳染給國人，需要關注；同時，政府若未提高入境管制，預計2月底前，亞洲一至三級疫區可能會有7000個感染者來台及旅遊。

台大公共衛生學院今天召開抗COVID-19（新冠肺炎）疫情說明會，副院長陳秀熙表示，新冠肺炎已從中國大陸擴散到亞洲其他國家，其中泰國、新加坡及日本都已有社區感染的現象，如果各國出入境的防疫不提升，將造成全球大流行。

陳秀熙說，武漢封城前移出的500萬人中，約有7515人來台，推估其中滯台潛在感染數為505人，而根據文獻，台灣現行的發燒檢疫可以排除78％的感染者，因此約有111名潛在感染者是無法偵測的。不過自武漢封城起，已經過3周時間，因此這些潛在感染者應都已脫離風險，但他們是否在這段期間感染給國人，值得重視。

他同時提出示警，新冠肺炎已不斷在全球擴散，若我國不提高入境管制的標準，2月底前，亞洲一至三級疫區可能會有7000個感染者來台及旅遊，對台灣的醫療體系造成重大衝擊。

台大公衛學院全球衛生碩士學位學程主任林先和說，北海道大學傳染流行病學教授西浦博率領的研究團隊發表研究成果，推估新冠肺炎的發病世代間隔平均約為3.4天，更進一步推論有一半以上的個案來自於無症狀傳播。

林先和表示，無症狀傳播的確可能發生，但無症狀傳播的影響力多大，有待進一步評估，可以確信的是，萬一國內有社區疫情發生，政府必須盡早估計本土的流行病學參數，包含潛服期和世代間隔等，以便評估國內無症狀傳播的威脅和制訂新的防疫方向。

台灣公共衛生學會理事長陳保中表示，建立公共衛生證照制度，當國家面臨重大疫情時，立即可依據公衛緊急事件徵召公衛師，填補緊急人力所需。然而在現行台灣並沒有公衛師制度，他希望《公共衛生師法》可以盡快通過，以建立公衛師證照制度，讓公衛師專業進入社區，補足防疫中可能出現的缺口。

(中時 )