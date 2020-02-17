為了紀念空難過世的布萊恩，今年在芝加哥上演的NBA明星賽進行了不少改革，也讓比賽更加好看，詹姆斯隊和阿提托康波隊在前三節秀味十足，但在第四節卻變成短兵相接的激烈廝殺局面，最終由「一眉哥」安東尼戴維斯罰進關鍵分，詹姆斯隊以157比155擊敗阿提托康波隊，不但拿下30萬美金獎金，而且詹姆斯隊還在明星賽完成3連勝，30分、7籃板的里歐納德獲選「布萊恩」獎。

NBA聯盟將今年的NBA明星賽修改賽制，兩隊在前三節進行單節比賽對抗，獲勝方可以得到10萬美元獎金，打完前三節總分領先的球隊，在第四節再加上24分(布萊恩球衣背號)為比賽勝負分，哪隊先攻下達標的分數就能贏得最後勝利。

此役，詹姆斯隊在第一節攻下53分，領先字母哥隊的41分，拿下首節10萬美元獎金，第二節阿提托康波領軍反擊，單節砍進51分，輕鬆擊敗詹姆斯隊的30分，半場打完字母哥隊92比83領先詹姆斯隊。

易籃後，詹姆斯與阿提托康波在第三節打得很激烈，尤其是最後幾秒雙方為了爭奪單節10萬美元都卯足全力，不過雙方各攻下41分戰成平手，10萬美元獎金累積至第四節。

字母哥隊在前三節攻下133分，因此第四節字母哥隊只要再得到24分就能獲勝，而詹姆斯隊則還得攻下33分才能逆轉戰局。

第四節沒有比賽時間壓力，只有哪隊攻下157分就能結束比賽，落後9分的詹姆斯隊，在保羅、哈登、韋斯布魯克等人的聯手下追回落後差距，哈登飆進三分球幫助詹姆斯隊146平手，安東尼戴維斯破網超前，詹姆斯切入上籃得手，156比153取得「聽牌」優勢，恩比德兩罰俱中，字母哥隊追至155比156，雙方都有絕殺對手的機會。

詹姆斯在三分線外持球，當所有人都認為他會發動攻擊的時候，他冷不防地將球傳給禁區的安東尼戴維斯，羅瑞防守犯規，將安東尼戴維斯送上罰球線，安東尼戴維斯第一次罰球失手，讓比賽出現一絲懸念，但安東尼戴維斯豪不介意，隨即穩穩的罰進第二球，憑藉這次罰球幫助詹姆斯隊贏得最後勝利。

NBA賭盤賽前看好詹姆斯隊獲勝，安東尼戴維斯摘下MVP，比賽結果確實是詹姆斯隊3連勝，安東尼戴維斯雖然不是MVP，但他依舊是詹姆斯隊獲勝的最大功臣。

詹姆斯隊之所以能夠逆轉獲勝，最大關鍵點在於球員的比賽經驗比起字母哥隊來得深厚，詹姆斯、哈登、里歐納德、保羅與安東尼戴維斯都是身經百戰的悍將，反觀字母哥隊除了阿提托康波外，恩比德、席亞卡、肯巴沃克與羅瑞都略顯不足，輸得一點也不冤枉。

獲選MVP布萊恩獎的里歐納德18投11中，飆進8顆三分球，30分、7籃板、4助攻，詹姆斯23分、5籃板、6助攻，安東尼戴維斯20分、9籃板，替補的保羅23分、6助攻，班西蒙斯17分、6籃板、5助攻，哈登11分。

字母哥隊阿提托康波25分、11籃板，肯巴沃克23分，恩比德22分、10籃板，席亞卡15分、6籃板，戈貝爾21分、11籃板，崔楊10分。

(中時 )