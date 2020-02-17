台南市長黃偉哲贈送成大醫院3萬片口罩。（台南市政府提供／程炳璋台南傳真）

新冠肺炎在台灣出現死亡病例，全台防疫神經緊繃，台南市長黃偉哲17日視察成大醫院負壓隔離病房與發燒篩檢站，贈送3萬片口罩，認為固定篩檢模式擋不住新病毒，期待有更有效的篩檢方法。

成大醫院是台南市重要的大型醫療機構，黃偉哲17日前往視察，為醫護人員加油打氣，並將中央配發的3萬片醫療口罩送至成醫。台南市衛生局強調，口罩優先供應第一線醫護人員。

成大醫院以3步驟防疫，包括「野戰帳篷檢疫站」，避免高風險患者進院區、「醫療病歷自動化」，有效減少傳統用口頭問診帶來的感染風險。「人工智慧輔助判讀肺炎」，運用人工智慧以龐大肺炎影像資料庫篩檢新冠肺炎，準確性高達90％。

黃偉哲視察成大醫院的負壓隔離病房與發燒篩檢站，他提到病毒不斷改變，新冠肺炎的病毒與17年前的SARS病毒已不同，防疫視同作戰，雖然台灣感染管控經驗與設備不斷精進，面對不同的敵人，固定的篩檢模式已難以抵檔，必須有更有效的篩檢方式，努力讓魔高一尺、道高一丈。

黃偉哲表示，看到醫院、機場與港口過去習慣用發燒篩檢，現在發現發燒篩檢還是不夠，台灣有新冠肺炎確診病例都不是發燒篩檢檢測出來，所以只用發燒做為一個症候，顯然不夠，期待能有一個症狀前的有效偵測篩檢，將疫情守護下來。

面對25日即將開學，黃偉哲希望醫護人員多提供衛教部分協助，提供正確衛生教育。

(中時 )