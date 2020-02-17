防疫新冠肺炎 蔡英文感謝國內廠商合作 13:072020/02/17 旺報 林瑞益 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 蔡英文總統（左二）17日到光德寺弔唁淨心長老。（林瑞益攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 蔡英文總統（前中）、總統府祕書長陳菊、民進黨立委邱議瑩與內政部長徐國勇等人17日到光德寺弔唁淨心長老。（林瑞益攝） 蔡英文總統17日低調走訪高雄市南六企業與到光德寺弔唁淨心長老，她沒有受訪，民進黨立委邱議瑩轉述，蔡英文總統感謝大家參與防疫新冠肺炎，各廠商提供設備、原料，同心協力完成這件事情，希望在最短時間達到最大產能。高雄市長韓國瑜中午也到光德寺弔唁。 邱議瑩表示，蔡英文總統感謝淨心長老長年對佛教界、眾生的努力，對於長老的辭世感到不捨。光德寺提出，希望接到總統褒揚令，公文已經由內政部呈交給總統府，蔡英文欣然允諾，希望長老圓寂後能保佑大眾，大家一切平安。 (旺報 ) #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #NCP #台灣 #邱議瑩 #蔡英文 也許您會感興趣 推薦閱讀 抗疫提升為人民戰爭的背後 04:092020/02/13 論壇廣場 高市防疫人力傳爆肝？ 衛生局澄清：輪班制 14:082020/02/13 生活 新冠肺炎病例不斷攀升 專家警告：恐在日大流行 21:382020/02/13 生活 日本新增4起境內感染新冠肺炎病例 21:562020/02/13 國際 新冠肺炎何時終結？醫師揭它和SARS恐怖差異 22:182020/02/13 生活 彭文正：LSE祝賀蔡英文的聲明怎缺了這個字？ 08:282020/02/14 政治 網紅染新冠肺炎曝院內「像地獄」道歉影片疑「照稿念」 12:022020/02/15 娛樂 大突破！陸第一、二例遺體解剖 取得2病理已送檢 22:122020/02/16 兩岸 抗疫心聲專家篇／從抗煞英雄到新冠肺炎諮詢召集人！無疫不與 張上淳力守防線 04:102020/02/17 生活新聞 鑽石公主號44名美人確診 美：旅遊禁令不含台灣 08:462020/02/17 國際 政治熱門新聞 罷韓邁向三階 文山伯宣布退黨 韓粉一句話怒批！ - 政治 看到罷韓這幕 旗山人悲憤：台灣已無是非！ - 政治 命理師看陳時中運勢 意外洩台灣疫情將... - 政治 罷韓三階 挺韓直播主為這事內鬥...韓粉版主回應了！ - 政治 罷韓二階連署破30萬 韓國瑜的反應竟是... - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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