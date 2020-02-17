蔡英文總統（前中）、總統府祕書長陳菊、民進黨立委邱議瑩與內政部長徐國勇等人17日到光德寺弔唁淨心長老。（林瑞益攝）

蔡英文總統17日低調走訪高雄市南六企業與到光德寺弔唁淨心長老，她沒有受訪，民進黨立委邱議瑩轉述，蔡英文總統感謝大家參與防疫新冠肺炎，各廠商提供設備、原料，同心協力完成這件事情，希望在最短時間達到最大產能。高雄市長韓國瑜中午也到光德寺弔唁。

邱議瑩表示，蔡英文總統感謝淨心長老長年對佛教界、眾生的努力，對於長老的辭世感到不捨。光德寺提出，希望接到總統褒揚令，公文已經由內政部呈交給總統府，蔡英文欣然允諾，希望長老圓寂後能保佑大眾，大家一切平安。

(旺報 )