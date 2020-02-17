人類最大的威脅是疾病與老化，藥品與醫材是科技所提供的武器。為了讓醫療現場遇到的問題都能有創新的解方，等價的經濟報酬，由醫材連續成功創業家洪一平先生與科技部STB／RAISE計畫栽培之種子人才湯孝威博士等專家團隊所成立的苡樂股份有限公司，組成生醫經理人團隊運作加速器與創新平台。

從苡樂開始營運以來，已經投資五間醫材通路與研發公司，董事長洪一平提出了「通路選題、專業分工、生根台灣、量產全球」為宗旨，並以永續經營的目標陸續導入公司治理與內部控制，靈活運用生醫經理人之專長加速所投資之公司，也在過程當中為產業育才、為台灣留才、為醫療創才。

洪一平指出，創新平台Unmet Need Club(UNC)成功將台灣居於全球領先的臨床服務能量、高科技產業價值鏈、及醫材供應鏈，以開放式創新的模式建立，藉由加速臨床資訊流傳遞，以建構獲利的商業模式為目標，促進科技創新進入醫療，解決人類老化與疾病所產生的問題。

今年2月苡樂赴美國矽谷在柏克萊及史丹福舉辦2場UNC公開說明會，會中也分別和MaxConnect Medical Inc.(MCM)、Leadwin Precision Technologies, Inc.(LPT)兩家企業進行MoU簽署儀式。建構台灣與矽谷創新醫材價值鏈及美國市場的對接橋梁，將醫療器材創新的能量導入國際市場。

美國選題、台灣執行 台灣醫創發展新方向

隨著醫生的工時越來越長，所得卻不見得正向增加，醫材新創，顯然是站在第一線的醫生與接觸臨床環境的人才，可投入的最佳發展方向。與此同時，讓醫療需求被滿足，更是完善台灣醫療產業，不可或缺的環節。

台灣有居於全球領先的臨床服務能量，更有在全世界佔有重要優勢地位的精密機械產業與電子代工產業，而在政府長期的投資推動下，終於有了益安生醫授權成功的範例。用微笑曲線來分析，台灣有足夠滿足全球市場的研發能力與製造的能量，而關鍵缺口在於國際市場以及產業價值鏈的切入。

在中美之間的貿易衝突與全球老年化的趨勢，目前武漢肺炎所將造成全球國家之封閉，此外國際大廠持續在尋求品質與成本合理的製造基地，美國醫材創新」動能也因資金排擠而停滯。在這些機會底下，台灣的高品質人才以及有效率的製造有機會成為全球醫材創新與量產基地。

洪一平指出，[email protected] Valley將建立「矽谷選題、台灣執行」模式，以台灣成本取得矽谷估值，減低醫材創新的投資風險，也實現醫師發明家、執行團隊與投資人合理的經濟報酬。本場會議中，由湯孝威博士代表說明苡樂生醫經理人、加速器以及UNC創新平台外，詹益鑑博士分享渠對於矽谷Ecosystem的解析以及台灣的SWOT做了闡述，陳兆煒博士則分享渠參與Stanford擔任Global Biodesign Faculty的體驗以及北醫在台灣設立Biodesign Taiwan的規劃與策略。

MCM (MaxConnect Medical Inc.)公司CEO Steve Wu 吳修明以他個人在美國研發型醫療器材公司經歷了五次公司上市跟被併購的經驗來說明該公司所組成的「矽谷醫材價值鏈專家群」，其專家群之專業領域包含研發、專利、法規、財務、市場以及上市或被收購策略等。

洪一平表示，上述未來將與苡樂在UNC的架構下策略合作，苡樂將運用台灣醫療器材供應鏈能量，快速將臨床端需求轉換成創新產品價值，同時MCM將部分在UNC平台上優選過的公司用「矽谷方式」將其整理以及包裝讓其成為具矽谷價值及矽谷架構的國際型公司。

LPT公司CEO York Peng指出，在工業4.0趨勢下導入AIOT之觀念，開發可雲端自動化、快速、歸納、連結、容易落實之Socrates 13485 ＆ KMS軟體，該軟體將可協助公司提升效率、減少成本、落實管理，並提供完整文件版本控管。在此合作架構下，該軟體已經在苡樂所投資之公司內開始導入並測試驗證渠效能，藉由使用者回饋持續優化渠介面，未來將可成為ISO13485規範導入專家、認證審查幫手、知識鏈結管家。

(中時 )