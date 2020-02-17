對外經濟貿易大學國際商學院17日發佈《新型冠狀病毒疫情下的企業生存與發展之道》調研報告顯示，69.23％的企業現金流能夠維持3個月以上。大部分企業還是有能力度過這次疫情難關，但若疫情在3個月內得不到有效遏制，將有企業面臨破產風險。

從報告數據觀察，新型冠狀病毒肺炎疫情更帶來在陸企業成本的上升。上升10％以上的企業占比達42.92％；上升50％以上達到16.69％，成本上升100％的企業占比達到3.63％。

據第一財經報導引述該報告，採取不同商業模式的公司在現金流維持存在差異。以線下經營為主的公司中，68.39％現金流能夠維持3個月以上；而線上經營為主的公司的比例則達到72.87％。總體來看，以線上營運為主的企業在資金維持方面更有優勢。

從企業性質來看，大陸國有企業和外企現金流較為充裕，維持公司運作時間較長，現金流可維持運作長於3個月的比例分別為81.82％和78.83％；尤其超過半數的國企現金流維持能超過1年。反觀私營企業現金流相對劣勢，41.23％不足維持3個月。

(旺報 )