南韓電影《寄生上流》堪稱今年國際電影界的大贏家，在奧斯卡除了贏得最佳國際電影、最佳劇本、最佳導演大獎外，還締造以外語片奪最佳電影獎的紀錄，該片與導演奉俊昊是名符其實的「南韓之光」，然如此能替韓國國際形象加分的作品，卻無法在大韓航空、韓亞航空等南韓籍航空公司的航班上播映。

韓媒報導，南韓籍大韓航空公司之所以禁播在國際爭光的《寄生上流》，在於其機內放映的篩選準則，出現客機事故場面使得旅客心生不安則NG，另外貶低特定國家民族及可能引發社會政治爭議的電影，也會被排除，而《寄生上流》描述南韓社會的貧富差距等內容，被認定會損及國家形象，因此遭大韓航空航班禁播。

至於韓亞航空公司，也決議不在機內放映《寄生上流》，據悉，在該片於國際各大影展獲得空前肯定後，韓亞航空曾開了內部會議，討論是否在航班上放映此片，然最後結論是《寄生上流》含限制級畫面，因此也禁播。

(中時電子報)