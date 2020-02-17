由於寒假延長及台灣燈會加持，麗寶Outlet Mall一個月來創下100萬人次新高。（麗寶Outlet Mall提供／陳淑娥台中傳真）

麗寶Outlet Mall表示，雖正值新冠肺炎疫情之際，由於賣場屬半露天戶外型，人潮不受影響。（麗寶Outlet Mall提供／陳淑娥台中傳真）

麗寶Outlet Mall二期1月18日正式開幕至今屆滿1個月，麗寶Outlet Mall表示，目前雖正值新冠肺炎疫情之際，但由於賣場屬半露天戶外型商場，防疫措施完善，不但人潮未減，還受惠於寒假延長及2020台灣燈會在后里等活動加持，一個月來已創下100萬人次入館新高，更創造出多家業績傲視全台的櫃王櫃后，包括中部最大旗艦店《湯姆熊歡樂世界》，單月業績超過千萬元。

麗寶Outlet Mall二期開幕至今屆滿1個月，全球僅見鐘樓造型星巴克、歐風特色建築、運河等館內景點吸睛，兩館吸引超過百萬人次入館消費，更創造出多家業績傲視全台的櫃王櫃后；中部最大旗艦店《湯姆熊歡樂世界》，單月業績超過千萬，榮登全台櫃王寶座；另一家《Wooderful Life》木育森林，規劃全台最大森林體驗區，成功號召大小朋友徜徉其中，業績表現不俗為全台櫃后。

全台擁有8家門市，年輕潮流品牌《Life8》，闖出業績近千萬佳績；而同樣也是深受國人喜愛，來自日本《Simple Life》，業績超標，是台灣區資優生代表；另外，館內地標～麗寶星巴客鐘樓門市，推出的麗寶限定渡假區造型馬克杯首發2000個，3個星期就完售，最快也要4、5月才能補貨上架，世界僅有樓高42公尺的鐘樓造型星巴客，更被咖啡迷票選為全台首推朝聖景點。

麗寶Outlet行銷部副理陳宇秀表示，儘管現在仍是防疫期間，為讓消費者能有一個安心逛街環境，賣場除了定時定點消毒外，於服務台另備有消毒酒精，且全館為半露天戶外場域，走道空間寬敞，專櫃人員也都配戴口罩，除自主管裡外，也對來店消費的客人尊重及保護。

麗寶Outlet指出，近期因麗寶渡假區為2020台灣燈會免費接駁車據點，台中市區接駁車即便加開車次，也是班班客滿(平日100趟次、假日250趟次)，持續創造人潮高峰，推薦消費者「白天逛Outlet、晚上看燈會」，在晚間賞燈會前可先逛街吃美食。

麗寶Outlet Mall匯集人氣品牌桀壽司、正宗韓式料理第一品牌涓豆腐、韓式烤肉明月館、瓦城、港式料理港點大師、全台獨家北海道拉麵館、溫野菜、這一小鍋、燒肉同話等40家異國料理及各類餐飲選擇，吃飽喝足才有體力好好欣賞台灣燈會。

麗寶樂園渡假區全場域至3月1日止舉辦「麗寶歡樂購物季」，全渡假區消費滿3000元就可抽暢遊麗寶渡假區的無敵享樂卡、福容大飯店住宿券、機票、精品包等超過百項總值300萬大獎，詳情請上麗寶樂園渡假區官網查詢。

(中時 )