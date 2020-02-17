曾是全民運動的手遊「寶可夢」在流行消退後，仍有一群死忠愛好者很有恆心，繼續抓寶打怪，屏東縣的寶迷甚至成立全台第一個「寶可夢協會」。最近新冠肺炎疫穩嚴峻，卻不影響這群「寶可夢大師」行動，因抓寶打怪多在戶外，不受疫情影響。
屏東市寶可夢促進協會理事長陳明德，3年多前寶可夢引進台灣後便迷上這款遊戲，至今每天仍花2、3個小時玩。他也呼朋引伴組成line群組分享訊息，去年更成立全台第一個寶可夢協會，目前群組有800多人，每天相約打團戰，交流訊息。
協會組織完善，除了版主和管理員，也有顧問團解答團員問題，甚至還有民意代表進行特約服務，並發行會員卡，到特約商店享有優惠，特別是手機、行動電源等寶迷需求甚高的店家。
他說，現在仍在玩的玩家已不像遊戲剛引進時，每天掛在遊戲上到處抓寶，而是在打團戰或有特殊日子、活動時才會出動。不少資深玩家都有多支手機，像他有4支，等級都已到最高。
陳明德表示，會持續玩寶可夢主要是能走出戶外，能認識很多志同道合的朋友，人際關係變好了。有些玩家原本夫妻感情不好，但現在會相約抓寶；也有憂鬱症者因常和人群接觸，症狀好了很多。他說，抓寶不受肺炎影響，歡迎新玩加入或舊玩再回鍋回味寶可夢的魅力。
(中時 )
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