最近新冠肺炎疫穩嚴峻，卻不影響「寶可夢大師」行動，因抓寶打怪多在戶外，不受疫情影響。（潘建志翻攝）

屏東市寶可夢促進協會理事長陳明德去年成立全台第一個寶可夢協會，至今每天仍花2、3個小時玩，也認抓寶打怪多在戶外，不受新冠疫情影響。（潘建志攝）

屏東市寶可夢促進協會理事長陳明德去年成立全台第一個寶可夢協會，至今每天仍花2、3個小時玩，也認抓寶打怪多在戶外，不受新冠疫情影響。（潘建志攝）

曾是全民運動的手遊「寶可夢」在流行消退後，仍有一群死忠愛好者很有恆心，繼續抓寶打怪，屏東縣的寶迷甚至成立全台第一個「寶可夢協會」。最近新冠肺炎疫穩嚴峻，卻不影響這群「寶可夢大師」行動，因抓寶打怪多在戶外，不受疫情影響。

屏東市寶可夢促進協會理事長陳明德，3年多前寶可夢引進台灣後便迷上這款遊戲，至今每天仍花2、3個小時玩。他也呼朋引伴組成line群組分享訊息，去年更成立全台第一個寶可夢協會，目前群組有800多人，每天相約打團戰，交流訊息。

協會組織完善，除了版主和管理員，也有顧問團解答團員問題，甚至還有民意代表進行特約服務，並發行會員卡，到特約商店享有優惠，特別是手機、行動電源等寶迷需求甚高的店家。

他說，現在仍在玩的玩家已不像遊戲剛引進時，每天掛在遊戲上到處抓寶，而是在打團戰或有特殊日子、活動時才會出動。不少資深玩家都有多支手機，像他有4支，等級都已到最高。

陳明德表示，會持續玩寶可夢主要是能走出戶外，能認識很多志同道合的朋友，人際關係變好了。有些玩家原本夫妻感情不好，但現在會相約抓寶；也有憂鬱症者因常和人群接觸，症狀好了很多。他說，抓寶不受肺炎影響，歡迎新玩加入或舊玩再回鍋回味寶可夢的魅力。

(中時 )