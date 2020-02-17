詐騙手法日新月異，歐洲就發生詐騙集團向各國領袖、國王、富豪誆騙捐款，以援救被恐怖份子挾持的人質，目前已知至少有3名富豪上當，得手近新台幣22億元，堪稱本世紀最大騙局。

歐洲詐騙集團以營救人質為名義，誆騙富豪近22億台幣。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、《紐約時報》（New York Times）報導，全球超過50國政府及大使館都曾接到現任法國國防部長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）電話，要求對方捐款，以營救被恐怖份子挾持、羈押在非洲的法國公民，否則將面臨最壞處境。

不過這些電話隨後已被證實是一場騙局，電話那頭是詐騙集團假扮的勒德里安。

這場騙局範圍之大，一共進行超過2年，除了政府層級，各國富豪、王室也都是潛在詐騙名單，根據法國法院文件，詐騙集團鎖定的目標超過150位名人，其中驚見尼日總統、挪威總理、天主教會的大主教，甚至也包含比利時國王、以及數不清的企業CEO。

目前已知，至少有3名富豪上當，包含伊斯蘭教什葉派伊斯瑪儀派精神領袖阿加汗四世（Aga Khan）、法國知名酒莊瑪歌酒莊所有人門澤普洛斯（Château Margaux）、土耳其商人基拉克（Inan Kirac），他們分別被騙取2,000萬美元、600萬美元、4,700萬美元，總計詐騙集團一共得手7,300萬美元（約新台幣21.9億元）。

究竟為何受騙？不少接過電話的受害者描述，即便破綻百出，這個詐騙集團功課卻做得相當足。他們說，詐騙集團一開始會先用電話溝通，之後進展為視訊電話，影像那頭是戴著勒德里安矽膠面具的詐騙分子，他就坐在一個看起來像是部長級辦公室的房間裡，背後豎立著法國國旗及歐盟旗幟。受害者說，視訊畫面有點模糊，部長的聲音聽起來也有點怪，但是對方解釋是在地下碉堡裡進行視訊所致。

除了視訊，受害者也收到非常正式、來自法國國防部的正式信函。一名受害者還表示，詐騙集團對他瞭若指掌，連鮮為人知的過去經歷、愛國傾向等都知道。

不過許多人並未上當，他們直接向法國國防部舉報這些電話，當局於是在2016年展開調查，才成功破獲這個詐騙集團。目前案件中一共有6個人在巴黎接受審理。

(中時電子報)