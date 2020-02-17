為維護臺北市旅宿安全及品質，查緝違法刻不容緩，但違法營業證據取得困難，臺北市觀光傳播局希望能透過民眾協助取得證據，進一步提升查緝能量，而為鼓勵民眾檢舉，案件經裁處罰鍰新臺幣十萬元以上確定並完成罰鍰收繳，將發給檢舉獎金，以共同打擊違法旅宿、保障住宿安全。

即日起民眾如欲檢舉違法旅宿，需依規定填寫臺北市政府觀光傳播局受理一般觀光旅館業旅館業民宿違反發展觀光條例案件檢舉表，敘明檢舉人、被檢舉人資料及違法事實，並檢附營業場所照片、住宿訂房紀錄、住宿消費證明等證據，利用臺北市單一陳情系統或以書面寄送觀光傳播局，如該案件裁處罰鍰新臺幣十萬元以上確定且全額收繳者，將按罰鍰金額百分之十五發給檢舉民眾獎金。

臺北市政府觀光傳播局表示，民眾檢舉資料均會依法保密，相關規定與資料可至觀光傳播局網站「業務資訊-法規資訊-觀光類-獎勵檢舉違法旅宿」查詢。觀光傳播局呼籲，民眾訂房前可先到臺灣旅宿網查詢臺北市合法旅館名單，如不慎入住違法場所，除注意自身安全外，也可蒐集證據向觀光傳播局檢舉，共同打擊違法旅宿。

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