新冠肺炎疫情衝擊觀光旅遊市場，為提高民眾出門旅遊意願，易飛網宣布率先業界推出「安心旅遊三大保障」，除了提出取消0手續費，並祭出市場獨家、「買國內旅遊送國外旅遊」的買一送一方案，以及高保額保障的服務。同時為鼓勵民眾在國內旅遊，易飛網並推出購買立榮假期就送限定折價優惠，全力支持在地觀光產業。

易飛網推出的「安心旅遊」三大保證內容：

1.退團免收手續費，免擔心：即日起訂購海外短線、長線團體行程商品，出發日起30天以前取消免收手續費，不用擔心行程泡湯還要被沒收鉅額手續費用。詳細產品相關規定，以官網規定為準。

2.買一送一，挺台灣觀光：購買國內旅遊「立榮假期」機加酒就送國外團體指定旅遊商品500元折價優惠（使用期限至2020年6月30日前）。

3.伍佰萬保險：易飛網提供國外團體旅遊500萬履約責任險暨20萬意外醫療險，出門玩更有保障超安心。

易飛網更加碼祭出國內外旅遊超優惠折扣，例如3月中旬前訂購國際機票、國外機票就有2%折扣，提供國際訂房5%折扣優惠等，讓民眾防疫之於還能安心出遊、提供更多旅遊保障。

因應新冠肺炎爆發中港澳全面禁止出團，甚至亞洲各國旅遊警示紛紛升級，大幅影響旅遊產業，近期出遊的民眾紛紛提出取消、改票等需求，下半年有旅遊需求的民眾，也出現觀望態度，不敢貿然購買旅遊商品，就怕疫情打亂旅遊計畫，須自負改、退票費用得不償失。

受新冠肺炎疫情影響，旅遊業彷彿步入寒冬，但易飛網表示從網站流量來看，消費者還是持續觀望國外旅遊商品，旅遊需求依舊很龐大，只是被疫情延緩；甚至出現國內離島、花東旅遊訂單增加的趨勢。為此，易飛網決定推出安心旅遊三大保障，消除旅遊消費者疑慮，藉此活絡市場。

(工商 )