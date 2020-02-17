近日因疫情影響，民眾出國旅遊時，赫然發現國外有排華現象的發生，露天拍賣根據調查發現「我是台灣人」相關周邊商品搜尋量直線上升，近一周的搜尋成長近9倍，熱搜關鍵字包括我是台灣人貼紙、我來自台灣胸章、我是台灣人T恤等等，除此之外，露天拍賣觀察出胸章與貼紙銷量皆暴增百倍，尤其是行李箱防水貼紙，短短五天狂銷超過千張，可以看出大聲說出「我是台灣人」的正名相關旅遊商品為時下最夯的小物！

而口罩一直為此次疫情最重要但最缺乏的商品，口罩一周僅能購買2個，因此帶動DIY布口罩銷售外，『口罩套』商品也爆單，露天拍賣發現精梳棉可替換型口罩套，2/15上架短短兩天就熱銷3,800個，大人小孩款狂銷，有多種花色可做選擇，外出勤戴口罩，保護自己也保護別人。

出國怕有排華現象，『我是台灣人』胸章、貼紙上皆可以選擇想印製的國家語言以及配色，像是熱門旅遊勝地：日本、韓國、泰國等，都有相對應的語言可以選擇，如果民眾旅遊地點較為冷門的也不用擔心，也可以備註國家地點給賣家，都是可以特別訂製的；除此之外，還可以穿上有印製我是台灣人的LOGO短T，雙重的正名，出國旅遊再也不用擔心遭到異樣眼光看待。

(工商 )