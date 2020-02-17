根據中央氣象局預報， 2月17日起因寒流等級冷氣團襲台，各地將出現10度以下低溫3至4天，勞動部職業安全衛生署特別提醒所有雇主及工作者，應注意工作保暖措施及留意健康狀況，避免因戶外低溫引發心臟及腦血管疾病等職業災害。

職安署表示，雇主對於山區、沿海、其他臨水或水上等戶外從事各種作業之勞工及從事營造業、農、漁業、外送作業工作者，應特別注意低氣溫作業風險，除使工作者穿戴防寒之衣物、鞋、帽、手套等，以避免寒風與低氣溫之傷害外，勞工如具高血壓症、動脈硬化、糖尿病、心臟病等相關疾病，並應適當進行工作調配，減少於室外作業時間，降低危害風險。

同時，也應隨時量測室外溫濕度與風速，適度調整工作內容或建立規律休息時間表，同時建立伙伴互護系統，作業勞工彼此互助、監視或由監督者隨時觀察，了解是否有身體異常狀況及於工作場所或休息室中，供給溫熱之飲食。

職安署再次呼籲，雇主應使勞工瞭解低氣溫工作環境之健康與安全工作程序，發現作業人員身體狀況不適時，應先停止作業，作必要之處置，待身體狀況穩定後再繼續作業，如未依職業安全衛生法規定，採取低氣溫環境作業之各項安全衛生及應變措施，致勞工罹災者，將依法查處究辦。

(工商 )