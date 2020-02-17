陽明（2609）因為去年第四季貨櫃船運市場運價明顯拉升，結算在今年首季的業績明顯受惠，如果本月份受新冠肺炎影響沒有過大，全季就有機會獲利，陽明董事長謝志堅17日指出，從市場最新發展看，船噸供給會因油價因素降低，大陸估4、5月會大量出貨，整個上半年貨量不會少於去年。

謝志堅指出，根據Alphaliner一月底估算，今年貨櫃船噸供給增加3.5%，需求增加2.2%，估計預定下周公布的供需數字都會調降，主要是因低硫油價格偏高，船公司加裝脫硫器意願提高，但因新冠疫情，修造船廠復工延後，加裝時間拉長，舊船也會加速拆解，可降低供給，拉近供需數字。

另一面大陸接到的訂單因新冠肺炎延期交貨，但貨還是會出，Global port Tracker估算，2月貨量會減12.9%，3月會減9.5%，估計4、5月就會爆量，4月開始以4.5%、8.3%、8.5%的比例成長，因此整個上半年估計不會比去年差。

陽明船隻結航是以貨載運抵第一個卸貨港為結算日，因此歐美線結算時間都會較開航日晚一到兩個月，南美甚至要近三個月，陽明一月營收成長9.96%，2月仍是正常長。

(工商 )