曾罵女學生「去死」的楊姓女韓粉，因在臉書轉載文章指控陳菊貪污，遭陳菊自訴誹謗，並求償100萬元。台北地院今開庭，楊女說她文章只貼14分鐘就刪除，卻立馬被截圖提告，懷疑有人24小時監控她。

陳菊控告楊女誹謗，刑事部分北院判拘役50日，楊女已提起上訴，二審尚未開庭；民事部分求償100萬並登報道歉，今年1月13日首開庭她未到，當天在高雄地檢署按鈴控告中選會主委李進勇等人瀆職，今天是第二次開庭，她在親友陪同下親自出庭，法院同時傳喚女兒作證，還原發文當天狀況。

女兒證稱，去年8月6日當天，她和媽媽在巴黎旅遊，媽媽在臉書轉發這篇文，隨即拿給她看，因她從來沒聽過文章內容，馬上告訴媽媽這未經證實，要趕快刪除，媽媽也相信她，當天就把文章刪了。

對此，陳菊的律師說，楊女兒的證言有迴護嫌疑，與客觀實情不符，且上網搜尋文章內容，很容易就可找到法務部調查局的澄清公告，顯見楊女未盡查證義務，縱非故意，仍有重大過失。

楊女則說，她當下看到文章覺得很可笑，而且她是高雄在地人，認為民進黨執政2、30年，勢力太大，很多弊案沒人敢說，認為文章內容是有可能才會轉發，至於無關高雄的部分，因文章太長她並沒有看完。

楊女還說，她發文後沒有任何人轉載、按讚、留言，在女兒提醒她後，發文只過了14分鐘就刪除，卻馬上被人截圖提告，「不就是有人24小時監看我？」庭後，法官諭知3月16宣判。

楊女離開時戴上冒T、口罩遮掩，拒絕受訪，同行親友則拿出中華民國國旗貼紙，呼籲大家「要愛國家」。

(中時 )