新冠肺炎疫情持續發燒中，台康生技(6589)積極利用雙主軸包括治療性抗體藥物平台技術及強化疫苗能力的載體蛋白(EG74032即CRM197)，期望和國內外研究機構及疫苗廠一同開發疫苗或治療藥物協助政府及病患擺脫疫情陰霾，為台灣打贏這場戰役使生活恢復秩序。

台康說，此次政府已迅速架構防疫網且學研界也啟動集結各方抗體及疫苗開發技術，公司抗體篩選技術與抗體生產平台可以無縫接續學研開發成果，只要學研界取得治療新冠肺炎病毒抗體序列，在五個月內提供治療用抗體進入動物及人體試驗。

另外，預防性疫苗開發也是國內外積極發展的一個領域。冠狀病毒膜上的醣蛋白或者是合成(月太)抗原更是國內外積極探討找出有效疫苗的重要方向。台康在二年前也成功開發出一載體蛋白CRM197(EG74032)，主要應用於感染性疫苗及抗腫瘤疫苗。目前已完成三批GMP生產並將在2020年申請美國原料藥主檔案，可以提供毫克到克級的數量並符合GMP產品規模進入人體實驗。

台康說明，EG74032可與抗原形成一共軛複合體(conjugate)，可誘導T細胞產生抗體強化抗原功效。這類混合疫苗目前已有多項上市產品。目前台康EG74032已具GMP量產規模，且已供應歐洲、日本、加拿大多家公司及供應美國NIH-VRC(國衛院疫苗研究中心)進行疫苗研發，並也進入人體臨床試驗中。

(時報資訊)