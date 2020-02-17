儘管大陸鋼廠已於上周（2月10日）起復工，但因交通物流受阻、出貨不順，有部分不鏽鋼短單回流至台灣，有些台廠順利調漲不鏽鋼外銷報價每公噸20~30美元，另外，國際鎳價止跌，上周LME鎳價回到每公噸1.3萬美元之上，對市場氣氛略有所提振。

原本受到LME鎳價於農曆年假期重挫影響，不鏽鋼價止跌反彈的預期落空；不鏽鋼上游廠燁聯(9957)2月內外銷盤價均降價，另一上游廠唐榮(2035)2月盤價同步開低，不鏽鋼市場受到武漢肺炎疫情影響，不鏽鋼降價，交易仍清淡。

但因為大陸鋼廠現在交通物流受阻，短期有部分急單來台，後續仍觀望疫情相關之影響。

回顧先前價格走勢，受到武漢肺炎疫情影響，LME鎳價自春節前一路下跌，跌落至每噸約1.25萬美元，跌幅逾一成；不鏽鋼上游廠燁聯因此調降2月內銷盤價，主力產品300系列熱冷軋不鏽鋼產品每公噸下調1500元，外銷則每公噸下調30美元。

另一上游廠唐榮跟進降價，2月盤價也開低，其中300系列熱軋、冷軋產品內銷價，每公噸下調1500元，外銷每公噸下調40美元。

整體來看，雖目前看到短單，外銷價格部分調漲，但市場信心仍弱，燁聯、唐榮內銷降價，預計通路價格也將跟跌，不鏽鋼相關廠本季營運動能仍受抑。

(時報資訊)