台康生技(6589)開發新冠狀病毒抗疫加馬力，目前已積極參與共同與國內學研及產業界串聯討論，並快速提供治療性抗體藥物平台技術並提供強化疫苗能力的載體蛋白(EG74032即CRM197)，預計五個月內可提供治療用抗體進入動物及人體試驗。

台康月初正式接獲日本厚生勞動省授權獨立行政法人醫藥品醫療機器總合機構PMDA（Pharmaceuticals and Medical Devices Agency）之「醫藥品適合性調查結果通知書」，正式成為二岸三地首家由日本官方法規單位GMP查核通過的生物藥製造廠。

此次政府已迅速架構防疫網且學研界也啟動集結各方抗體及疫苗開發技術，台康生技的抗體篩選技術與抗體生產平台可以無縫接續學研開發成果，在五個月內提供治療用抗體進入動物及人體試驗。

另一個長期對抗此病毒且是目前專家公認的預防性疫苗開發，更是國內外積極發展的一個領域。冠狀病毒膜上的醣蛋白或者是合成?抗原更是國內外積極探討找出有效疫苗的重要方向。台康在二年前也成功開發出一載體蛋白CRM197(EG74032)，主要應用於感染性疫苗及抗腫瘤疫苗；EG74032可與抗原形成一共軛複合體(conjugate)，可誘導T細胞產生抗體強化抗原功效。這類混合疫苗目前已有多項上市產品。目前台康EG74032已具GMP量產規模，且已供應歐洲、日本、加拿大多家公司及供應美國NIH-VRC(國衛院疫苗研究中心)進行疫苗研發，並也進入人體臨床試驗中。

台康表示，該公司採雙主軸對抗新冠狀病毒的技術平台及產品，將可在短時間內提供抗疫的關鍵技術能量，期望能和國內外研究機構及疫苗廠一同開發疫苗或治療藥物協助政府及病患擺脫疫情陰霾，為台灣打贏這場戰役使生活恢復秩序。

(工商 )