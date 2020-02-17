泰國衛生官員今天表示，境內通報最新一起武漢肺炎確診病例，自1月以來累計病例達35起。

路透社報導，泰國衛生部常務次長蘇康（Sukhum Kanchanapimai）在記者會中表示，新確診患者為60歲中國籍女性，她的家族成員稍早也已感染確診。

泰國目前已有15名新型冠狀病毒肺炎病患治癒返家。

世界衛生組織（WHO）已將俗稱武漢肺炎的新型冠狀病毒肺炎正式定名為2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）。

(中央社)