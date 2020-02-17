泰國武漢肺炎病例新增1例 患者為60歲陸女性 13:592020/02/17 中央社 中央社 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 泰國衛生官員今天表示，境內通報最新一起武漢肺炎確診病例，自1月以來累計病例達35起。 路透社報導，泰國衛生部常務次長蘇康（Sukhum Kanchanapimai）在記者會中表示，新確診患者為60歲中國籍女性，她的家族成員稍早也已感染確診。 泰國目前已有15名新型冠狀病毒肺炎病患治癒返家。 世界衛生組織（WHO）已將俗稱武漢肺炎的新型冠狀病毒肺炎正式定名為2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）。 (中央社) #肺炎 #泰國 #病例 #病毒 #武漢肺炎 也許您會感興趣 國際熱門新聞 華府包機終撤離 鑽石號老美火大 - 國際 大批蛇火辣愛愛 美公園部分緊急關閉 - 國際 捐22億營救人質 竟成本世紀最大騙局 - 國際 新冠肺炎醫治失敗！陸首席科學家段正澄病逝 - 國際 驚！小喬治可能永遠當不成國王 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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