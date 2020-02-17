新型冠狀病毒疫情全球升溫、社會恐慌大搶口罩及酒精等訊息鋪天蓋地而來，引發6旬婦人焦慮及強迫症病史復發，她自認得到新冠肺炎，手上不乾淨有病毒，整天不斷地洗手，並要求家人遠離她。婦人經家人陪同到大里仁愛醫院身心內科就醫，身心內科主任官達人17日表示，透過藥物可控制病情，提醒民眾就醫尋求專業協助。

大里仁愛醫院身心內科主任官達人表示，恐慌、焦慮症患者常處於驚弓之鳥狀態，對沒有事實根據、無明確對象及具體內容的事物，會提心吊膽、恐懼不安、心跳加速等症狀。除心理受影響外，還會出現全身肌肉緊張、神經症狀表現及過度換氣等生理表現。

隨著全球各地新冠肺炎疫情嚴峻、國內疫情升溫等訊息不斷。官達人提醒民眾，如有感覺自己或家人有不安、憂鬱、過度焦慮、失眠及病態度性不斷清潔手部等症狀，應即時就醫，讓專科醫師來提供醫療協助。

官達人表示，民眾若出現焦慮、恐慌症等症狀，不要緊張害怕，透過專科醫師指導，進行藥物及心理治療，藉由藥物治療可即時改善症狀的不適及生活、人際互動的困擾。

官達人指出，透過藥物控制病情，是短期性的，就長期而言，會者要保持穩定的心理、減少接觸引發焦慮及恐慌的事物，多與家人及朋友交流溝通，排解不良情緒，面對疫情時，也不要過度恐慌。

(中時 )