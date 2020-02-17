男子搶錢得手後，大搖大擺離去。（翻攝畫面／邱立雅桃園傳真）

觀音區於2月7日下午發生一起超商ATM強盜案，宋姓嫌犯趁著2名保全人員補鈔之際，持槍闖入對其中1名保全人員腿部開槍，並搶走裝有現金新台幣300萬元的2只運鈔箱逃逸。警方成立專案小組經多日追查，14日傍晚分別在蘆竹、台東逮捕宋嫌與古姓共犯。

宋姓嫌犯當天下午4時許騎著偷來的機車，頭戴安全帽進入觀音區成功路一家超商下手行搶，另一名古姓共犯則在外把風。宋嫌大搖大擺進入超商後對空鳴槍，接著直直走向正在換鈔的保全並對保全腿部開槍，隨即搶走兩只運鈔箱，再泰然自若地走出超商。

作案過程不到1分鐘，宋嫌犯案離開超商後騎車逃逸，經警方調閱監視器，沿著宋嫌行駛方向追查，在偏僻道路的草叢裡發現犯案用機車，並在一處埤塘發現遭棄置的錢箱，不過狡猾的宋嫌早已溜之大吉。

大園分局獲報後成立專案小組，經過多日追查蒐證掌握對象，發現宋姓及古姓2名男子涉嫌重大，經報請桃園地檢署指揮偵辦，於14日傍晚持拘票及搜索票分別在台東縣、桃園蘆竹區逮到宋嫌及古姓共犯，並查扣現金7萬5600元、手機6支、平板電腦1台、犯案用自小客車2部等證物。

警訊後依強盜、殺人未遂、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌移送桃園地檢署偵辦並建請法院羈押，另持續追查現金及作案槍枝流向。

(中時 )