消防署呼籲，使用燃氣熱水器請注意環境通風，避免發生一氧化碳中毒；使用電暖器等電器用品，也要注意用火用電安全。（消防署提供／葉書宏新北傳真）

2020年全國已發生9件燃氣熱水器一氧化碳中毒事故，已釀成1人死亡及35人受傷，寒流來襲，消防署呼籲，使用燃氣熱水器請注意環境通風，避免發生一氧化碳中毒；使用電暖器等電器用品，也要注意用火用電安全。

交通部中央氣象局預報，2月18日至19日清晨受寒流影響，各地天氣寒冷，夜晚清晨局部地區有10度以下低溫，周二及周三清晨會是這波寒流最低溫出現的時間，屆時臺南以北及宜蘭、花蓮低溫將下探7至11度，高屏及臺東也只有12、13度的低溫。

消防署表示，天冷民眾常使用電暖器、電毯等電器設備禦寒，提醒民眾應留意居家用電及防火安全；使用電暖器勿與其他電器設備共用延長線，周邊不要堆置易燃物品，更不可使用電暖器等電熱產品烘乾衣物，以免引發火災。

消防署統計，2020年發生的燃氣熱水器一氧化碳中毒事故中，其中有66.67％都是由於屋外式（RF式）熱水器裝設在室內、陽臺加蓋等通風不良的處所；33.33％是熱水器未依規定裝設排氣管。

消防署提醒，應找合格承裝業者安裝瓦斯熱水器，將屋外式熱水器裝設在戶外通風良好處，如安裝環境不通風，就要選用有強制排氣功能的熱水器，才能排除家中一氧化碳中毒風險。

無論天寒時期或低溫過後，使用瓦斯熱水器洗澡時皆須注意保持通風，民眾洗澡後如有頭暈、嘔吐、四肢無力等症狀，要小心可能是一氧化碳中毒，請立即停止使用熱水器，打開通往戶外的窗戶通風，身體嚴重不適者，請儘速撥打119求助，以確保生命財產安全。

(中時 )