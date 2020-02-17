受惠開學3C採買潮，台灣電商業龍頭—富邦媒(8454)旗下momo購物網NB(筆記型電腦)買氣較去年同期成長30%，富邦媒也推出祭出《3C開學季》活動，預計活動檔期買氣成長40%。

各級學校將自下週陸續開學，帶動筆記型電腦買氣攀升，其中『輕薄款』為熱銷關鍵，ASUS、acer、Lenovo等『指標品牌』商品深受消費者青睞，銷量約佔整體筆電6成，熱銷價格帶約落在2萬至3萬之間，尤以14吋搭載intel core i5及SSD固態硬碟容量的商品最受消費者青睞。自去年底陸續上市的『第10代Intel Core處理器筆電』，也成消費者新選擇，momo提供逾百款商品予消費者選購，買氣看俏。

看好開學商機，momo公布「開學筆電人氣榜單」提供消費者作為選購參考，並祭出《3C開學季》活動，網羅筆電桌機、手機配件、相機攝材等開學季熱銷商品，限時優惠60%起，再加碼momo卡5%回饋無上限、折價神券最高折3000、滿額登記贈液晶繪圖板及硬殼收納包等好康。活動檔期預估買氣成長40%，為助攻3C買氣持續延燒，相機攝材、組裝電腦接棒祭出超深優惠，一波波好康熱浪來襲，可望將開學季買氣推向最高峰。

(時報資訊)