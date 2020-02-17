三星在 2 月中旬發表的 Galaxy S20 系列，首度支援 120Hz 螢幕更新率，能在執行遊戲、上網、觀賞高速運動的影片時呈現更流暢的畫面。然而，卻被知名 YouTuber MHBHD 發現，Galaxy S20 的 120Hz 螢幕更新率無法與 2K 解析度並用。雖然推估官方應該是為延長手機電池續航力而採用這項設定。不過卻有不少用戶提出請願，期待三星能夠改變作法，把使用手機的自由還給用戶！

根據 YouTuber MKBHD（Marques Brownlee）實測，將 Galaxy S20 手動調為120Hz螢幕更新率後，系統會直接將螢幕解析度調整至FHD+(2400 x 1080)，而無法支援最高的2K解析度(3200 x 1440)。對此，雖然 Galaxy S20 系列尚未正式上市，已經有使用者在《change.org》網站發出請願，期待三星能透過軟體更新，讓 2K 解析度可支援 120Hz 螢幕更新率。發出請願的網友指出，使用者很清楚了了解到在 2K 解析度下維持 120Hz 螢幕更新率會更耗電，但是有此需求的人不在意這個，而是更期待能將手機效能發揮到極致，期待三星能夠願意在滿足更多消費者的目標下，透過軟體更新開放這項功能。累積至今為止，已經有 2870 位網友響應這項請願，且 Twitter 追蹤者超過 15 萬的知名爆料達人 Ice universe 也在個人帳號響應了，不過目前為止三星官方還沒對此有所回應。

Let us petition Samsung to turn on WQHD + 120Hz, here!https://t.co/vsuC2urKWQ — Ice universe (@UniverseIce) February 14, 2020

網友發起期待三星可以讓 120Hz 螢幕更新率支援 2K 解析度的請願。（摘自 change.org）

為了帶來更好的顯示效果，將螢幕更新率從 60Hz 提升，是不少廠商近期導入的做法。舉例來說，Google Pixel 4 就支援 90Hz 螢幕更新率，但是原本僅有在螢幕亮度達到 75% 以上才能啟用；換言之，螢幕亮度調整到 75% 以下，90Hz 螢幕更新率會強制下調到 60Hz，引發了爭議。不過在 2019 年的 11 月更新中，已有報導發現，Google 修正了對於 90Hz(Smooth display)螢幕更新率的設定，僅在 60% 螢幕亮度已上也能順利使用，放寬了使用限制。

三星在 2 月 11 日於美國舊金山發表了 Galaxy S20 系列三款手機，第二代可折疊螢幕手機 Galaxy Z Flip，以及 Galaxy Buds+ 無線耳機。其中，Galaxy Z Flip 已經在台灣啟動預購，預計 2/21 正式上市。Galaxy S20 系列的價格以及將在台推出的容量款式，仍須等候三星公布最終上市資訊。

(中時電子報)