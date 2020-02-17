大陸新冠肺炎疫情持續，也衝擊了台灣人西進求職的熱情。求職網站104人力銀行17日公布一份報告顯示，面對大陸工廠短期難以正常復工，「目前在中國工作且有主動應徵」的轉職者中有63％的人向大陸職場說掰掰；離開大陸職場的人中，有95％回流台灣，其餘流向東協國家。該平台預估，受疫情陰影籠罩，加上大陸工廠延後開工、面試，大幅削弱求職者西進或續留意願，回流台灣、南進東協成趨勢。

104人力銀行的這份報告以武漢封城的1月23日為比較分水嶺，根據報告，封城前兩週（1月10日至1月22日），「目前在中國工作且有主動應徵」的轉職者中，不回中國、以及續回中國的比例，各占一半；但封城後兩週（1月23日至2月8日），不回中國的比例升高到63％、續回中國的比例降到37％。

對此，104獵才招聘暨人才經營事業群資深副總經理晉麗明指出，大陸許多工廠延後開工，企業用人祭出延後報到、延後面試、甚至延後招募，加上大陸多處封城造成心理恐慌，皆已大幅削弱求職者西進或續留意願。

晉麗明分析，短期看，新冠肺炎疫情讓台灣求職者對大陸職場與生活感到不安；長期而言，近年大陸管理職已在地化，全球企業逐漸將一般製造業轉移至東南亞，因此，人才回流台灣、轉往東協已成趨勢；在此時間點，大陸企業徵才轉趨觀望，是否調降薪資水平或調整福利，將對大陸企業與求職者造成壓力。

(旺報 )