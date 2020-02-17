營運調整策略發酵，德淵（4720）108年營運穩步推進，第四季自結營業利益1023萬元，稅前獲利1382萬元；全年稅前盈餘7085萬元，以股本8.86億元計算，每股稅前盈餘0.80元。

此外，磐亞（4707）因防疫題材股價強漲，公布自結108年11、12月自結獲利4600萬元，EPS0.16元；加計前三季獲利表現，法人推估，全年EPS有望挑戰1元。

德淵指出，全球設6個研發中心、9個工廠；其中，105年歐洲波蘭租地設廠，108年建廠完成並擴大產能，滿足歐洲及俄羅斯營業需求。108年部份產品由大陸廠轉至桃園及越南廠生產，有效避免中美貿易關稅衝擊。

德淵1月營收1.81億元，月減38.77％，年減40.76％。轉投資中國高階濾材廠上海創治環境科技因武漢肺炎疫情，目前24小時輪班生產N95以上等級及醫療口罩用的熔噴過濾材料，營運淡季不淡；集團其他產品線也陸續復工。

磐亞因新冠肺炎疫情持續有望帶動民生清潔劑用量，防疫題材催化，股價向上墊高；17日股價續揚推進至13.85元，續創波段高點。

磐亞旗下非離子界面活性劑年產能約3.6萬噸，主應用下游民生及工業用品產業中間橋樑，營收占比約8成。去年前三季稅後淨利2.18億元，年增率7.14％，EPS0.76元。

分析師指出，磐亞1月營收1.32億元，月減20.01％，年減12.82％。大陸封城、區域管制措施持續，連帶影響區域運輸干擾，而磐亞上游原料廠中油新三輕2月中旬進行歲修，是否影響EO原料減供仍待觀察。

(工商 )