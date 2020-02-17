第二階段罷韓突破30萬大關，但罷韓仍在持續，韓國瑜對此則不願多作回應，專心拚市政。就有網友質疑，根本是為了罷而罷，駁斥罷韓理由。

PTT網友Acalanatha針對罷韓理由一一駁斥，例如落跑選總統，他說，李登輝、連戰、陳水扁、朱立倫、蔡英文都帶職參選，這個根本欲加之罪。至於挨轟無心市政，他表示，選舉完了，韓國瑜仍認真鋪馬路、挖水溝、防疫、防登革熱、規劃學生國際觀。

韓國瑜公開發言經常遭指不恰當，該網友則認為，若要論「講幹話」，「要不要看看國民黨那副幹話撲克牌，韓國瑜講的幹話不到民進黨百分之一」，最後一點不熟市政，「有哪個第一任就很熟的？」不禁想問「為罷韓而罷韓很好玩嗎？」

其他人留言回應，「看第三點就知道你不了解韓導」、「看韓粉7pupu很好玩」、「情感面上來說真的好玩」、「可憐哪」、「韓粉還在崩潰啊」。

(中時電子報)