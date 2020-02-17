新冠肺炎疫情衝擊觀光產業，交通部觀光局擬投入500億預算，進行國旅補助、減免租賃業汽燃費與牌照稅等措施，協助觀光產業紓困；對此新北市觀旅局長張其強表示，若採減稅方式，勢必減少地方政府稅收，「建議直接給予補助刺激消費，成效較大。」

為協助觀光產業紓困，交通部觀光局日前指出投入500億經費協助觀光產業紓困，包括進行國旅補助、國際旅客獎勵、減免租賃業汽燃費與牌照稅、補貼航空業降落費等計畫。

張其強舉例，去年9月交通部推出秋冬旅遊補助，新北市獲1億2000萬元，共補助超過10萬間旅宿，儘管去年8月中國大陸暫停陸客自由行，新北市整體住房率，相較前年仍成長7％，效果顯著。

張其強認為，新冠肺炎疫情持續肆虐中，各縣市政府仍需要足夠預算，來支付防疫所需支出，若直接進行減稅，勢必連帶減少地方稅收，希望由中央針對業者應繳納的稅款，給予直接補助，同時提供觀光相關產業，工作人員所需的口罩、酒精、額溫槍等器材，定期定點，即時供應，並統一價格販售。

(中時 )