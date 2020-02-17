中信國際電訊集團股份有限公司（香港交易所股份代號：1883）全資擁有的中信國際電訊 CPC 宣佈，協助企業防疫，提供可快速開通佈署的遠距工作解決方案(雲端桌面-DaaS、遠距VPN-IPSec VPN及SSL VPN等等)，員工只要有筆記型電腦或手機，就能跨國支援中、港、澳、台、東南亞及歐洲等據點，安全且穩定的連結企業內部重要系統，同時，提升居家工作協同力最大化。

「年假過後，我們就收到來自不同產業的遠距連線方案詢問，來面對疫情所產生的working from home需求，中信國際電訊CPC快速提出免費支援及優惠方案給既有跟非既有客戶。」中信國際電訊CPC台灣區總經理朱哲生強調：「隨著武漢肺炎疫情擴散，許多跨國企業面臨到遠距VPN連線需求大增、既有資源不足、遠端桌面負載超重，在家工作員工無法進入企業內部重要系統。」他也坦言，這是一個讓IT單位來檢視面對未來不可預期或災難時，IT如何控管風險的經驗，「雖然重災區於中國，但目前多國的禁飛及禁制入境，對於跨國企業來說應全面性檢視在這次經驗中如何改善跨國IT資源」，雲端備分、異地/雲端備援、IPSec VPN、SSL VPN等彈性方案讓企業面對防疫時期，可讓業務不中斷。

中信國際電訊CPC也發現，面對這次居家工作急需求，客戶除了要求快速佈署完成之外還要穩定服務，因為中港地區在家工作的規模及天數可能要用月來評估，另外企業也必須開始考量全球各國禁飛禁入所帶來的影響。故中信國際電訊CPC這次是從跨國雲網提供給客戶應變解決方案：雲端桌面、IPSec VPN、SSL VPN等等，減輕企業抗疫隔離之衝擊，來因應爆量遠端工作負載之長期戰。

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