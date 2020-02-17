新北市府接獲林口區民眾檢舉夜間常有燃燒臭味，環保局環境稽查重案組透過陸上縮時攝影、空中空拍方式「雙管」蒐證，查獲林口區一系統家具商長期委託非法業者以焚燒方式代為處理事業廢棄物，且涉案業者竟是昔日電玩大亨周人蔘，將他與其女性友人一《廢棄物清理法》送辦。

新北市環保局指出，環境稽查重案組接獲民眾檢舉後隨即展開調查，發現鄰近林口市區的後湖山區有大規模露天燃燒跡象，潛入搜查後發現疑似業者非法處理事業廢棄物，事後與警方查獲後湖地區系統廚櫃家具業者，將工廠內產出的廢棄板材、廢塑膠等廢棄物載往後湖山區露天焚燒，過程中產生大量濃煙及惡臭，影響林口地區空氣品質。

環保局調閱相關地籍、車籍等相關資料，赫見昔日電玩大亨周人蔘及所屬公司牽涉其中，周人蔘涉將當地所有土地及廠房承租予工廠使用時，除收取租金外，也承攬其所產出之一般事業廢棄物清除、處理。

周後來因案入獄，還委由女性友人持續雇用非法外籍移工駕駛小貨車將事業廢棄物運至棄置點，並在夜間焚燒非法處理。檢警訊後將周與其女性友人依廢棄物清理法送辦。

(中時 )