台灣新冠肺炎疫情越來越嚴峻，影響層面擴及政治、經濟、觀光等，幾乎衝擊所有產業，抗煞專家蘇益仁指出，大陸全面佈局，從封城、蓋醫院等，都是為了盡快復甦做準備，一旦四月疫情受到控制禁令解除，所有台商、陸生就會大舉回來，屆時恐怕許多人是輕症或是無症狀者，「台灣為那天做準備了嗎？」他認為，兩岸經貿關係密切，只靠一個衛福部就要管全國是不可能的事，防疫必須提高到國安層級，才能減緩傷害。

抗煞專家、前疾管局長蘇益仁接受本報訪問表示，現在必須設想到未來幾個月，假設如大陸病毒專家鐘南山所說，預計廣蓋更多方艙醫院、火神山醫院，把所有發燒可疑病人隔離起來，目標就是盼疫情四月可以受到控制，讓世界衛生組織盡快對其取消旅遊禁令，接著就能取消旅遊警示區和封城，並讓產業復工。

然而，蘇益仁指出，大陸目前對新冠肺炎的管控採取的是「抗煞」的經驗，僅對有發燒有症狀者隔離，但目前所知新冠肺炎有需多是輕症甚至是無症狀感染，就算通通隔離，也是會有漏網之魚。

「當大陸解禁來台時，屆時兩岸來往的人更多」，包含許久沒回來的台商，一定一解禁就急著回來，「到時台灣是要維持境外阻絕政策嗎？」

「現在防疫單位衛福部還是以保持零社區的思維，然而未來是全面政治、經濟問題，這麼大的格局，不是防疫人員有辦法思考的。」

蘇益仁指出，就像日前陸配子女能不能回台，陸委會和指揮中心不同調，政策一日四變，以及昨晚發生陳時中先說是社區感染，後來又改口，「這種情形，一再發生，到底是誰在主導？」顯然衛福部的層級是不夠去評估的，若每次都是後不同調，民眾到底要相信誰？

蘇益仁建議，整體防疫應該提高到國安層級，可以參考美國在H1N1流感大流行時的經驗，由美國ＣＤＣ提供疫情資訊給白宮，再由白宮國安專家整體評估，做出各項管控措施。

(中時 )