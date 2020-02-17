下午1點30才開賣口罩的藥局，中午12點不到就民眾前來排隊。（吳建輝攝）

有民眾聽聞新冠肺炎傳死訊後表示，緊張也沒有用，做好自己該做的防疫工作比較重要。（吳建輝攝）

台酒彰化員林營運所今天釋出150瓶75％酒精，一下子就銷售一空。（吳建輝攝）

新冠肺炎疫情在台灣傳出第一起死亡案例後，全國人民人心惶惶，特別在彰化，因為網路上不斷流傳，台灣首例死亡案例的白牌計程車司機，與其確診的弟弟都是彰化人，甚至還公布居住社區、就診醫院及車行等資訊，造成民眾恐慌，趨之若鶩的搶購酒精與口罩。

在傳出首例死亡案例在中部後，增加許多民眾搶購口罩與酒精慾望，台酒彰化員林營運所今日早上釋出150瓶75％酒精，儘管清晨氣溫只有13度，還是有許多民眾前來排隊，幸運搶到的民眾表示：「家裡的酒精快用完，今天起了大早很開心可以搶到。」

員林市一間下午1點30分開賣口罩的藥局，中午不到就有人過來排隊，排到第一名的王大姊說，聽聞台灣有傳出死亡案例當然會緊張，但緊張也沒有用，做好自己該做的防疫工作比較重要，另外一名黃先生則表示，有聽說該案例本身有慢性病而且拖太久，所以感覺不是因為新冠肺炎造成的。

目前尚未證實該死亡病例就在彰化，彰化縣衛生局也呼籲民眾不要過度恐慌，平時應加強個人衛生習慣，彰化縣衛生局長葉彥伯表示，戴口罩是最基本的防疫作為，最重要的應該是消毒工作，像是住家、公共運輸工具、營業店家及公共場所等，都要確實使用漂白水消毒，並依循防疫消毒六步驟，來增加防疫強度。

(中時 )