受制新冠肺炎疫情在國內傳出首例死亡，確診人數持續增加，且不排除可能波及社區感染，使投資氣氛轉趨相對保守，不過，防疫概念股再起，加上宅經濟概念族群活蹦亂跳，而缺貨概念股如DRAM、矽晶圓等類股仍穩步輪動，使大盤拉回得力守5日線。

在台積電表現疲軟，台塑四寶、國泰金、富邦金與鴻海等重量級集團股也表現不振下，加權股價指數終場陸續跌破11,800點、季線與月線等關卡，報跌52.19點，為11,763。51點，跌幅0.44%，成交1121.12億元。

業內人士指出，包括特斯拉、仁寶等在大陸生產線，多在今（17）日陸續復工，顯示大陸地區疫情，目前除湖北省仍屬流行疫區外，其他地區疫情的病例增加數似逐漸趨緩。

除大陸地區外，日本、台灣、新加坡與美國等地，確診人數雖持續增加，但死亡病例仍有限，而治癒病患人數卻與與日俱增，顯示新冠病毒傳染力雖高，但人類抗體仍有與之抗衡的力道。

目前看起來，檯面上缺貨概念股如被動元件、矽晶圓、CIS與DRAM等族群，波段震盪趨堅格局仍審慎樂觀，加上全球央行為拉抬經濟成長，包括FED（聯準會）、大陸央行、歐盟與日本央行等，多可望再擴大施行貨幣寬鬆政策，使大波段資金行情不宜看淡。

(工商 )