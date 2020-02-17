因應新冠肺炎疫情，2020東京馬拉松將縮減規模。

由於新冠肺炎疫情持續延燒，原定下個月舉行的東京馬拉松規模大幅縮小，不讓一般參賽者與會，只讓受邀選手參加。

據NHK與路透17日報導，東京馬拉松主辦單位決定，取消3月1日活動當天開放大眾參加，而原本約有3.8萬民眾預定參與。目前參加東京馬拉松的，僅限日本馬拉松高手大迫傑與設樂悠太等國內外菁英約170人。

主辦單位原本考慮是否取消，但由於選手成績攸關是否能獲得東京奧運參賽門票，因此最後決定大幅縮小。

(中時電子報)