新冠肺炎疫情持續延燒，全球各國確診案例持續增加，使旅行社短期營運遭逢嚴重衝擊。包括雄獅(2731)、鳳凰(5706)、五福(2745)、易飛網(2734)、燦星旅(2719)及興櫃交易的山富(2743)，今（17）日股價全數走跌，又以傳出求售消息的燦星旅直摔跌停最弱。

雄獅早盤一度下跌2.57％、終場下跌0.95％、收於73.3元。五福終場下跌1.04％、收於19元，盤中最低下跌1.3％。鳳凰盤中下跌2.45％，終場下跌1.77％、收於36.15元。易飛網終場下跌1.51％、收於9.8元，燦星旅則在10點半後下殺跌停價5.29元至收盤。

新冠肺炎疫情未見降溫，使各國陸續寄出強化入境管制，盼抑制疫情擴散，民眾出遊意願也因此同步降低，即便中央流行疫情指揮中心目前僅禁止中國大陸及香港、澳門旅客入境，但旅行社業者坦言疫情的影響為全面性，並不侷限於陸、港、澳地區。

對於此次新冠肺炎疫情截至4月底對營運影響，根據各旅行社近日公告，雄獅預估影響合併營收達24.6億元、五福影響估約1.67億元、鳳凰影響約9800萬元、山富影響估約7933萬元。由於國人偏愛的日本近日疫情持續增溫，勢必將對各旅行社營運造成衝擊。

旅遊業者坦言，面對諸多國際風險，旅遊業向來是第一時間就遭受衝擊的產業之一，短期訂單急縮對營運造成的損失已難以估計。不過，目前中長期的訂單仍未受影響，顯示旅遊需求目前尚未消失、只是向後遞延，現在希望疫情能盡快控制、縮短營運陣痛期。

由於短期旅遊需求全面急凍，旅遊業界認為體質較弱的旅行社可能因此撐不住，不排除可能使產業進入汰弱留強盤整期。近期市場便傳出，近年營運狀況低迷、持續縮減實體據點的燦星旅將求售，但燦星旅對此則否認傳聞。

雖然燦星旅否認求售傳聞，但隨著自由行蔚為風潮，使以團客為主的燦星旅近年營運陷入虧損。對此，去年起陸續減資、裁員、精簡門市據點，從原先的49處一路減少至17間，並發展數位新品牌「KAiS開始旅行」力拚突圍，惟實際效益仍有待觀察。

(時報資訊)