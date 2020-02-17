昨晚(2/16) 台灣新增2例新冠肺炎確診，皆為本土感染。指揮官陳時中指出，第19例為61歲的白牌計程車男性司機，載過中港澳台商，無出國旅遊，卻染病死亡，對此，專家對於「台灣是否已出現社區感染」看法不一。

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