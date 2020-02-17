大政治大爆卦-無色覺醒》死亡首例白牌司機無旅遊史 社區感染疑雲罩全台？ 14:182020/02/17 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大政治大爆卦-無色覺醒》死亡首例白牌司機無旅遊史 社區感染疑雲罩全台? Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 昨晚(2/16) 台灣新增2例新冠肺炎確診，皆為本土感染。指揮官陳時中指出，第19例為61歲的白牌計程車男性司機，載過中港澳台商，無出國旅遊，卻染病死亡，對此，專家對於「台灣是否已出現社區感染」看法不一。 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 中天新聞 直播 (中時電子報) #社區感染 #死亡 #白牌司機 #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #NCP #台灣 也許您會感興趣 推薦閱讀 日新冠肺炎疫情進入疑似社區感染的新階段 17:362020/02/14 國際 院內還是社區感染 日本霧煞煞 04:102020/02/15 國際大事 台灣第一例新冠肺炎死亡 61歲白牌司機 21:282020/02/16 財經 台灣爆社區感染？陳時中改口 衛福部小編深夜急更新 00:212020/02/17 生活 台現首起死亡案例 疑似社區感染 04:102020/02/17 焦點新聞 屬社區感染案例 台灣出現首例染疫死亡 04:102020/02/17 財經要聞 太自信成台灣防疫破口 04:102020/02/17 時論廣場 台灣淪陷？醫說明社區感染4前提 07:382020/02/17 生活 柯：社區感染遲早發生 但要維持零星個案 12:132020/02/17 政治 抗煞專家蘇益仁：期待沒有社區感染不切實際 12:472020/02/17 生活 政治熱門新聞 罷韓邁向三階 文山伯宣布退黨 韓粉一句話怒批！ - 政治 看到罷韓這幕 旗山人悲憤：台灣已無是非！ - 政治 命理師看陳時中運勢 意外洩台灣疫情將... - 政治 罷韓二階連署破30萬 韓國瑜的反應竟是... - 政治 罷韓三階 挺韓直播主為這事內鬥...韓粉版主回應了！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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