國民黨本周三將開中常會討論恢復立委傅崐萁黨籍，但可能生變，國民黨台北市議員徐巧芯和黨前秘書長金溥聰，今開記者會公開反對，認為國民黨不應短視近利，而毀掉自身形象，對此，桃園市議員詹江村直呼，「現在還要程序正義，笑話」。

中常會近期通過讓無黨籍立委傅崐萁恢復黨籍提案，照程序而論，須先由地方黨部的考紀會再由組發會及中央考紀會完備程序，考紀會將於18日開會討論此案，但此次卻是由中常會主導並決議恢復黨籍案。

唯恐恢復黨籍案成真，金溥聰與徐巧芯今舉行記者會，力勸國民黨中常會「審慎考量傅崐萁黨籍案」。金溥聰認為，傅崐萁的形象充滿負面爭議，千萬不可短視近利，若國民黨真通過此案，將對黨造成負面的社會觀感和形象。

對此，詹江村今(17日)在臉書發文，「支持程序正義？韓國瑜初選贏了，你們還公開在支持郭台銘，羞辱，狂酸韓國瑜，現在說要程序正義。選前馬英九同不同框，大家都好緊張，一個前總統，對於自己國民黨提名的候選人，我們基層比你們更緊張」。

詹江村認為，「馬英九的人，天天電視狂酸韓國瑜，現在選完了，不避諱了。初選輸了還支持郭台銘，不願意支持韓國瑜，現在還要程序正義，笑話了」、他強調「排排坐裡面，還有柯P的人，你們在幫柯P搞垮國民黨，瞞不過我的眼！」。

(中時電子報)