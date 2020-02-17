VR助防疫？宏達電宣布自2月19日起，台灣、中國、香港與澳門的VR內容平台Viveport會員，將可以免費使用Viveport Infinity無限制虛擬實境訂閱服務一個月，提供用戶在防疫居家期間更多休閒選擇，另外，宏達電也宣布推出VR多人協作和遠端會議軟體VIVE Sync測試版，將邀請特定使用者加入，協助因疫情期間，遠距辦公、不便出國差旅或拜訪客戶的企業人士。

新冠肺炎疫情目前對歐洲、美國、紐澳等地一般民眾生活沒有造成影響，不過已經對台灣、港澳、中國的生活帶來巨大的不便，為了讓減少出門的民眾在家不要過的太無聊，宏達電宣布在2月19日至3月31日開放Viveport會員免費使用Viveport Infinity一個月，會員可以無限制體驗所有應用和遊戲，滿足會員在防控疫情期間的娛樂與健身需求，而最新款VR社交體驗「VRchat」是全球最大的虛擬實境社群，現也開放免費下載，用戶在家就可以與世界玩家面對面交流。

為了控制新冠肺炎疫情發展，現在中國一線城市許多人遠端在家工作，為此宏達電宣布推出VIVE Sync，這是一款VR多人協作和遠端會議軟體，內含七種語言介面，可以進行虛擬實境會議，所有人都化身為虛擬人共同協作，在真實的環境中融合虛擬的物品，同時能免費體驗3D繪圖、視頻播放、語音轉文字、使用iOS自訂形像與一鏈上傳檔至OneDrive、創建虛擬會議室等多項功能，可滿足不同企業用戶需求。

(工商 )