「全創作唱跳歌手」呂思緯（鼓鼓），和日本人氣唱跳男團Lead合作日文單曲〈超展開〉，已在2月14日數位上架，作為送給歌迷最好的情人節禮物。而〈超展開〉驚喜不這一椿，Lead也將來台擔任2月28日「鼓鼓呂思緯《蟲洞》概念專輯演唱會」嘉賓，勢必帶給歌迷最精彩的表演。〈超展開〉MV將於2月17日晚間6點首播。

鼓鼓日文單曲〈超展開〉，除了邀來Lead獻聲力挺與歌詞創作，古屋敬多更參與此曲設計編舞，鼓鼓也特地赴日兩次與Lead一同練舞，不斷切磋與討論舞步編排，並找來日本導演多田卓也執導。光是MV舞蹈拍攝部分，雙方就連續跳了3小時，超級敬業、辛苦也不喊累，Lead說：「完全不累！剛出道時拍攝〈真夏的Magic〉MV，在夏天的沖繩連續跳了七十幾次。」也因為這樣的底子，他們在有限的拍攝時間內近乎完美完成每一個細節。

鼓鼓日文單曲〈超展開〉，找來日團Lead一同合作並拍攝80年代復古MV。

鼓鼓也開心地說：「跟他們一起練舞覺得好玩，我比較晚學跳舞，剛剛在拍攝現場看回放，覺得他們跳舞很帥。」而這一次將在2月28日新光三越信義香堤大道廣場舉辦的「鼓鼓呂思緯《蟲洞》概念專輯演唱會」呈現，鼓鼓開心Lead相挺，大方地說：「等你們來台北，我直接買美食到後台請你們吃。」

鼓鼓與Lead開心跨國合作。

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(中時電子報)