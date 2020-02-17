一名30歲的吳姓單親媽媽疑不堪生活壓力，昨(16)清晨於新北市五股區某汽車旅館餵藥並勒斃2子女，隨後自己也吞藥輕生，而吳女經搶救已無生命危險，今出院後，下午2時許被警方帶回分局問訊，面對鏡頭她不發一語，全案將依殺人罪送辦。

據了解，吳女離婚後獨自撫養8歲女兒及6歲兒子，但工作不穩定，近期又失業，經濟陷入拮据，只好寄宿在哥哥家，不過因日前產生摩擦，13日帶著孩子離家投宿在汽車旅館，並預定在18日退房。

昨日清晨4時許，吳女突然傳了封簡訊給陳姓前夫，除抱怨生活困難，更開口借錢，陳男心覺有異，趕緊打電話給吳女，電話中，吳女語氣絕望，直說快撐不下去，並留下一句「孩子的身體已經冰冷了」，嚇得陳男立刻衝到旅館找人。

陳男與櫃台人員前往房間時，敲打房門皆無回應，進房查看後，驚見2名小孩已無生命跡象，吳女則倒臥在一旁，仍有意識，趕緊撥打119求救。

檢警昨在板橋殯儀館相驗遺體後，發現孩童脖子上疑似出現勒痕，初步研判應是吳女餵食2子女藥品後，將其勒斃，全案也朝殺人罪偵辦，警力昨日也派員至醫院戒護，今下午吳女出院後，即被帶回分局。

吳女現身時，面容憔悴、腳步不穩，面對記者詢問，「怎能狠心帶小孩走」、「生活有遇到什麼困難嗎？」吳女低頭不發一語，隨後進入分局內製作筆錄。

(中時 )