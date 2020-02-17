新冠肺炎疫情擴大，影響民眾出遊意願，也衝擊全台觀光產業。台南市長黃偉哲17日除前往大員皇冠假日酒店了解防疫工作外，也召集全市9家國際觀光飯店業者研商相關對應措施。飯店業者指出，受到疫情的影響，宅經濟服務已成為最近飯店餐廳因應的重點，全市許多星級飯店也都推出外送或外帶服務，消費者反應十分熱烈。

黃偉哲前往大員皇冠假日酒店關心旅宿業相關防疫工作時，該酒店總經理陳裕仁指出，為配合政府防疫措施及保障所有賓客身體健康，除所有員工上班打卡時即量測體溫並詳實紀錄外，對於進入酒店入住、用餐、會議的賓客，也都會先進行體溫量測及手部酒精消毒，一旦有體溫超過攝氏37.5度者，會謝絕進場並請對方配合就醫，同時還加強客房及公共空間把手、樓梯扶手、桌椅等消毒及相關衛生管理，提升旅館內自主防護措施，為旅客的住宿安全嚴格把關。

台南許多星級飯店的外送或外帶服務，包含台南晶英酒店推出多元化菜單的「主廚便當」系列；香格里拉台南遠東國際大飯店也推出「五星主廚來掌勺」的三餐易帶購EasyGo服務；台南大員皇冠假日酒店也推出「經典外帶豐味餐」的預約外帶與滿額2000元即享10公里內免費外送服務。

大億麗緻酒店推出外帶優惠，以及消費滿額2000元即可享中西區免費外送的服務；維悅酒店推出中餐廳外帶自取88折優惠，消費滿額2000元贈送精美小禮物；台糖長榮酒店推出行動餐盒，由主廚精心挑選食材，每日更換主菜與多項配菜，份量十足；桂田酒店推出五星宴廚美食，專人送到府，消費滿額2500元即可外送至永康、南科；和逸飯店台南西門館更推出美味下午茶外帶服務；台南大飯店等星級飯店也都陸續有相關的服務推出，讓大家在家也能品嘗星級飯店美食。

(中時 )