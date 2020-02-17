太空人在道歉記者會中，老闆克朗(Jim Crane)語出驚人表示，「偷暗號並沒有影響比賽結果。」且球星們「阿土伯」艾爾圖維(Jose Altuve)、布瑞格曼(Alex Bregman)等人也僅是照稿念道歉說辭，這令球迷相當不滿，認為太沒誠意，就連從頭挺太空人到尾的大聯盟主席曼佛雷德(Rob Manfred)也承認，那場道歉大會太失敗。

「這真的並不成功。」曼佛雷德受訪時表示，「但無論這隊做了做了好事或壞事，這都是我所承擔職務的一部份，我們將繼續與太空人合作，幫助他們走過這些塵囂。」

曼佛雷德說，「在過去這幾天，已經有些球員獨自出面了，他們已經在承擔責任和懺悔這方面做的比記者會時更好。」

克朗在道歉記者會上將自己與作弊一事劃清界線，雖然大聯盟調查結果顯示他的確與此無關，不過他將責任都推給已經離開太空人的高層，例如前總教練辛屈（A.J. Hinch）、前總管魯諾(Jeff Luhnow)等人，再加上他並不認為偷暗號有任何影響，瘋狂的言論引發眾怒。

大聯盟主席曼佛雷德是最挺太空人的，從一開始堅持不收回2017年世界大賽冠軍，到希望擬新的觸身球規定，來防止太空人球員受傷，不過顯然連他也無法說道歉記者會很成功。

(中時 )